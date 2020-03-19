Жена Месси поздравила футболиста с Днем отца

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Жена Месси поздравила футболиста с Днем отца

Супруга капитана "Барселоны" Лионеля Месси Антонелла поздравила футболиста с Днем отца, который отмечают в Испании 19 марта.

В своем инстаграме девушка опубликовала фотографию, на которой аргентинец изображен с тремя сыновьями: Тьяго, Матео и Чиро.

"С днем отца, Лео Месси! Спасибо, что всегда был примером для наших детей, которые любят тебя и восхищаются все больше и больше с каждым днем. Сегодня как никогда ранее отмечаем вместе", - подписала снимок Антонелла.

Сейчас Месси находится дома, с семьей из-за приостановления Ла Лиги.

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lesnovsky

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