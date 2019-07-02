Жена Месси преподнесла форварду трогательный подарок
Антонелла Рокуццо, жена нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, преподнесла ему трогательный подарок на 32-летие.
Рокуццо подарила форварду термос с именами всех членов его семьи: Лео, Тьяго, Матео, Чиро и Анто. Также на термос нанесены фотографии старших детей аргентинца.
Месси является воспитанником "Барселоны". Всего в своей клубной карьере он принял участие в 687 матчах во всех турнирах, в которых забил 603 гола и отдал 242 результативные передачи. Ориентировочная стоимость игрока составляет 150 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: "Барселона" на этой неделе завершит трансфер Гризманна. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
1
Жиго назвал цель "Спартака" в новом сезоне
-
"Динамо" объявило о переходе воспитанника "Зенита"
-
Два игрока "Зенита" перешли в "Сочи"
-
1
"Барселону" не устроило предложение "Баварии" по трансферу Дембеле
-
Жена Месси преподнесла форварду трогательный подарок
-
"Спартак" опубликовал ролик в честь Зе Луиша
-
Зе Луиш прокомментировал свой уход из "Спартака"
-
"Спартак" объявил о договоренности с "Порту" по трансферу Зе Луиша
-
Зе Луиш расплакался, узнав об уходе из "Спартака"
-
Глава "Зенита" назвал причину ухода из команды Маркизио
-
Еще один украинский футболист перешел в российский клуб
-
"Манчестер Юнайтед" стал фаворитом в борьбе за Магуйара
-
Хабиб назвал фаворитов в борьбе за "Золотой мяч"
-
Вандерсон: "Сборная России? Почему бы и нет"
-
Агент Марио Фернандеса заявил, что футболист останется в ЦСКА
-
1
"Лацио" и "Валенсия" нацелились на игрока ЦСКА Чалова
-
Жардим: "Я хочу видеть новых игроков, чтобы создать конкурентоспособную команду"
-
Рабьо: "На мое решение перейти в "Ювентус" повлиял Буффон"
-
Маркизио: "Давай, "Зенит", вперед к победе, сегодня и всегда"
-
Экс-игрок "Спартака" Быстров раскритиковал Айртона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32