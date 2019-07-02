Жена Месси преподнесла форварду трогательный подарок

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Жена Месси преподнесла форварду трогательный подарок

Антонелла Рокуццо, жена нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, преподнесла ему трогательный подарок на 32-летие.

Рокуццо подарила форварду термос с именами всех членов его семьи: Лео, Тьяго, Матео, Чиро и Анто. Также на термос нанесены фотографии старших детей аргентинца. 

Месси является воспитанником "Барселоны". Всего в своей клубной карьере он принял участие в 687 матчах во всех турнирах, в которых забил 603 гола и отдал 242 результативные передачи. Ориентировочная стоимость игрока составляет 150 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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