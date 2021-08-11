Жена Месси прокомментировала переход мужа в ПСЖ

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Антонелла Рокуццо, супруга нападающего Лионеля Месси, прокомментировала переход мужа в "Пари Сен Жермен".

"Чудесный этап заканчивается, но начинается новая глава, которая полна возможностей!

Любые изменения – это сложно, но вместе мы продолжим писать нашу историю.

Мы любим тебя, Лео. Мы с тобой ❤️", – написала Антонелла в своем инстаграме.

Напомним, что Месси подписал контракт с парижанами на два года.

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