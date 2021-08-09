Жена Месси прокомментировала уход мужа из "Барселоны"

Фото: инстаграм Антонелы/Автор неизвестен

Антонела Рокуццо, супруга форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, поделилась мнением об уходе мужа из "Барселоны".

"Как сложно вместить в несколько строк все эти прожитые годы! Так много эмоций, которые навсегда оставили след в нашей жизни.

Но, как говорится, что не убивает нас, делает нас сильнее! И, поставив семью во главу угла, мы снова выйдем на поле, сильнее чем когда-либо… Куда бы мы ни пошли вместе, всегда будем двигаться вперед! Люблю тебя, любовь моя!" — написала Антонела в своем инстаграме.

По сообщениям СМИ, в следующем сезоне Месси будет выступать за ПСЖ.

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