Жена Месси прокомментировала уход мужа из "Барселоны"

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Жена Месси прокомментировала уход мужа из "Барселоны"Фото: инстаграм Антонелы/Автор неизвестен

Антонела Рокуццо, супруга форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, поделилась мнением об уходе мужа из "Барселоны".

"Как сложно вместить в несколько строк все эти прожитые годы! Так много эмоций, которые навсегда оставили след в нашей жизни.

Но, как говорится, что не убивает нас, делает нас сильнее! И, поставив семью во главу угла, мы снова выйдем на поле, сильнее чем когда-либо… Куда бы мы ни пошли вместе, всегда будем двигаться вперед! Люблю тебя, любовь моя!" — написала Антонела в своем инстаграме.

По сообщениям СМИ, в следующем сезоне Месси будет выступать за ПСЖ. 

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