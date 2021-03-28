Жена Месси рассекретила место отдыха Лионеля (фото)

Фото: инстаграм Антонелы Рокуццо

Антонела Рокуццо, жена аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, опубликовала в сториз своего Instagram фотографию, как она читает книгу. Фанаты опознали на заднем фоне горы муниципалитета Бельвер-де-Серданья в 140 километрах от Барселоны.

Четыре года назад стало известно, что форвард приобрел поместье в данной местности. Сейчас у форварда выдался небольшой отпуск, так как европейские сборные проводят матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

33-летний Месси в нынешнем сезоне провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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