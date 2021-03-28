Жена Месси рассекретила место отдыха Лионеля (фото)
Фото: инстаграм Антонелы Рокуццо
Антонела Рокуццо, жена аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, опубликовала в сториз своего Instagram фотографию, как она читает книгу. Фанаты опознали на заднем фоне горы муниципалитета Бельвер-де-Серданья в 140 километрах от Барселоны.
Четыре года назад стало известно, что форвард приобрел поместье в данной местности. Сейчас у форварда выдался небольшой отпуск, так как европейские сборные проводят матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
33-летний Месси в нынешнем сезоне провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Ривалдо оценил шансы Месси остаться в "Барселоне". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14