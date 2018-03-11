Жена Месси выложила фото с новорожденным сыном

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Жена Месси выложила фото с новорожденным сыном

Антонелла Рокуццо, супруга форварда "Барселоны" Лионеля Месси, выложила фото с новорожденным сыном.

Напомним, что ребенок, которому дали имя Чиро, родился вчера. Также у пары есть еще два сына - Тьяго и Матео.

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