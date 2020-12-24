Жена Месси выложила рождественскую фотографию семьи

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Жена Месси выложила рождественскую фотографию семьи

Антонелла Рокуццо, супруга капитана "Барселоны" Лионеля Месси, выложила в инстаграме новое фото.

На снимке вся семья аргентинского футболиста сидит на фоне рождественской ёлки.

В текущем сезоне 33-летний Месси сыграл за "Барсу" 18 матчей, забил 10 голов и сделал 5 ассистов.

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