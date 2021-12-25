Жена Месси выложила видео с танцем мужа

Фото инстаграм Лионеля Месси

Антонелла Рокуццо, жена нападающего ПСЖ Лионеля Месси, показала, как её супруг танцует во время отдыха.

Девушка опубликовала видеоролик в сторис своего инстаграма. Зацените!

В текущем сезоне 34-летний Месси сыграл за ПСЖ 16 матчей, забил 6 голов и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: Месси: "Я боялся смотреть в глаза Анри". | http://soccernews.ru