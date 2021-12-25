Жена Месси выложила видео с танцем мужа

1 Теги псжлионель месси

Жена Месси выложила видео с танцем мужа

Фото инстаграм Лионеля Месси

Антонелла Рокуццо, жена нападающего ПСЖ Лионеля Месси, показала, как её супруг танцует во время отдыха.

Девушка опубликовала видеоролик в сторис своего инстаграма. Зацените!

В текущем сезоне 34-летний Месси сыграл за ПСЖ 16 матчей, забил 6 голов и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: Месси: "Я боялся смотреть в глаза Анри". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Инженер Клёпка
Инженер Клёпка

Фаберже жмут точно! Семь левых у аутиста!

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" включилась в гонку за Инсинье

"Бавария" включилась в гонку за Инсинье

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов