Жена Мораты подтвердила возвращение в Испанию

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Жена Мораты подтвердила возвращение в Испанию

Фото инстаграм Альваро Мораты

Итальянская модель Аличе Кампелло рассказала своим подругам, что переезжает в Испанию.

Напомним, что девушка является супругой нападающего туринского "Ювентуса" Альваро Мораты.

Ранее сообщалось, что испанский футболист близок к переходу в "Барселону".

Стоит отметить, что 29-летний Мората является воспитанником мадридского "Реала".

В текущем сезоне форвард провёл за "Ювентус" 23 матча, забил 7 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

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