Жена Мораты рассказала, сколько детей они с мужем планируют завести

Теги ювентусальваро мората

Жена Мораты рассказала, сколько детей они с мужем планируют завести

Фото: инстаграм Альваро Мораты

Алиса Кампелло, жена испанского нападающего "Ювентуса" Альваро Мораты, рассказала, что они с мужем хотят завести семерых детей.

"Мы с Альваро планируем усыновить ребенка. Мы много говорим об этом. Всего мы хотим иметь пять или даже семь детей", - сказала Кампелло в прямом эфире в Instagram.

В настоящее время 28-летний Мората и 26-летняя Кампелло воспитывают троих детей: Леонардо и Алессандо (по 2 года), а Эдоардо (7 месяцев).

Мората в нынешнем сезоне провел за "Ювентус" 41 матч во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач.

Не пропустите: Мората сделал заявление о своём будущем в "Ювентусе". | http://soccernews.ru
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