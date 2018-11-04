Жена Мюллера Лиза извинилась перед Ковачем за пост в соцсети

Как сообщает официальный сайт "Баварии", Жена Томаса Мюллера Лиза попросила прощение у главного тренера "Баварии" Нико Ковача.

В матче с "Фрайбургом" (1:1) Томас Мюллер вышел на поле на 71-й минуте. Жена игрока была недовольна, тем, что муж так мало играл и написала об этом пост в инстаграме.

"Прошло 70 минут, прежде чем он додумался до очевидного", – написала Лиза.

Отметим, что ранее сообщалось, что игроки "Баварии" не довольны методами работы главного тренера Нико Ковача.

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