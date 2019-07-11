Жена Наингголана объявила о страшной болезни



Клаудия Наингголан, жена полузащитника "Интера" Раджи Наингголана, сообщила, что у нее обнаружили рак.

"В течение месяца я просыпалась по утрам с надеждой, что это лишь кошмар, но на самом деле я живу в кошмаре. Я надеялась, что этот день наступит намного позже, но дни завершились, а с ними ушла и моя радость.

С сегодняшнего для у меня новый путь в жизни. Химиотерапия. Пока перестать плакать и начать бороться с этим уродцем", - написала Клаудия в своем Instagram.

3 мая 2011 года Раджа и Клаудия поженились. 30 января 2012 года у пары родилась дочь, которую назвали Айша. В 2016 году у них появилась на свет дочь - Майли.

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