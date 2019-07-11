Жена Наингголана объявила о страшной болезни
Клаудия Наингголан, жена полузащитника "Интера" Раджи Наингголана, сообщила, что у нее обнаружили рак.
"В течение месяца я просыпалась по утрам с надеждой, что это лишь кошмар, но на самом деле я живу в кошмаре. Я надеялась, что этот день наступит намного позже, но дни завершились, а с ними ушла и моя радость.
С сегодняшнего для у меня новый путь в жизни. Химиотерапия. Пока перестать плакать и начать бороться с этим уродцем", - написала Клаудия в своем Instagram.
3 мая 2011 года Раджа и Клаудия поженились. 30 января 2012 года у пары родилась дочь, которую назвали Айша. В 2016 году у них появилась на свет дочь - Майли.
Не пропустите: Наингголан отклонил два предложения. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17