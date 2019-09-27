Украинская секс-бомба повторила челлендж Ибрагимовича

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Украинская секс-бомба повторила челлендж Ибрагимовича

Жена бывшего футболиста киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина повторила челлендж Златана Ибрагимовича.

Смысл "Matrix challenge" заключается в том, чтобы участник держал мяч на груди и, наклонившись назад, двигал руками, как главный герой известного фильма "Матрица", уворачивавшийся таким образом от пуль.

Ранее швед передал эстафету своему агенту Мино Райоле, а также полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову и теннисисту Новаку Джоковичу

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Пьяни заплатили за эту новость? Или кто тут " Секс - бомб" своих публикует?

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