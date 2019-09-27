Украинская секс-бомба повторила челлендж Ибрагимовича
Жена бывшего футболиста киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина повторила челлендж Златана Ибрагимовича.
Многие из вас знают , что @iamzlatanibrahimovic мой любимый футболист ( после мужа ) И я не могла не поучаствовать в его #matrixchallenge ❤️ . Everybody know that @iamzlatanibrahimovic is my favorite football player ( after my husband ) and I have to be a part of this #matrixchallenge
Смысл "Matrix challenge" заключается в том, чтобы участник держал мяч на груди и, наклонившись назад, двигал руками, как главный герой известного фильма "Матрица", уворачивавшийся таким образом от пуль.
Ранее швед передал эстафету своему агенту Мино Райоле, а также полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову и теннисисту Новаку Джоковичу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|8
|24
|2
|Десна Чернигов
|8
|14
|3
|Динамо Киев
|8
|14
|4
|Александрия
|8
|13
|5
|Заря Луганск
|8
|12
|6
|Dnipro-1
|8
|11
|7
|Колос Ковалёвка
|8
|11
|8
|Мариуполь
|8
|9
|9
|Карпаты Львов
|8
|8
|10
|Ворскла
|8
|7
|11
|Львов
|8
|6
|12
|Олимпик Донецк
|8
|5