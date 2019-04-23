Жена Новосельцева: "Отношения с Иваном зависят от его поведения"

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Жена Новосельцева: "Отношения с Иваном зависят от его поведения"

Екатерина Новосельцева, жена защитника "Ростова" Ивана Новосельцева, прокомментировала исход первого судебного разбирательства с мужем. Напомним, что девушка обвиняет футболиста в том, что он переписал несколько их общих квартир на свою мать.

"Это было первое заседание суда. Мы хотя бы познакомились с представителем Вани, потому что до этого никто не мог найти его контакт. Я даже не знала, кто защищает его. Сегодня мы познакомились с делом. Сегодня было ознакомительное заседание, следующее будет в конце мая. Теперь мои представители будут связываться с юристами Вани.

Буду ли пытаться наладить отношения? Отношения - это большое слово. Все зависит от того, как Ваня будет себя вести. Пока не знаю, о каких отношениях может идти речь, потому что человека нет. Хотя впереди роды, а человек никак не присутствует в жизни. На развод я не подавала, ребенок будет рожден в браке", - приводят слова Новосельцевой российские СМИ.

30-летняя Новосельцева (в девичестве Кейру) ранее являлась атакующим защитником сборной России по баскетболу. 20 апреля 2015 года сразу после матча "Ростова" в чемпионате России Иван Новосельцев сделал сделал Катерине предложение прямо на футбольном поле. Их свадьба состоялась 24 октября 2015 года состоялась их свадьба. В данный момент девушка находится на шестом месяце беременности.

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