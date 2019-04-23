Жена Новосельцева: "Отношения с Иваном зависят от его поведения"
Екатерина Новосельцева, жена защитника "Ростова" Ивана Новосельцева, прокомментировала исход первого судебного разбирательства с мужем. Напомним, что девушка обвиняет футболиста в том, что он переписал несколько их общих квартир на свою мать.
"Это было первое заседание суда. Мы хотя бы познакомились с представителем Вани, потому что до этого никто не мог найти его контакт. Я даже не знала, кто защищает его. Сегодня мы познакомились с делом. Сегодня было ознакомительное заседание, следующее будет в конце мая. Теперь мои представители будут связываться с юристами Вани.
Буду ли пытаться наладить отношения? Отношения - это большое слово. Все зависит от того, как Ваня будет себя вести. Пока не знаю, о каких отношениях может идти речь, потому что человека нет. Хотя впереди роды, а человек никак не присутствует в жизни. На развод я не подавала, ребенок будет рожден в браке", - приводят слова Новосельцевой российские СМИ.
30-летняя Новосельцева (в девичестве Кейру) ранее являлась атакующим защитником сборной России по баскетболу. 20 апреля 2015 года сразу после матча "Ростова" в чемпионате России Иван Новосельцев сделал сделал Катерине предложение прямо на футбольном поле. Их свадьба состоялась 24 октября 2015 года состоялась их свадьба. В данный момент девушка находится на шестом месяце беременности.
Не пропустите: Жена защитника "Ростова" Новосельцева: "Иван забрал из квартиры даже магнитики". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Арсенал" намерен расстаться с тремя игроками в летнее трансферное окно
-
Жена Новосельцева: "Отношения с Иваном зависят от его поведения"
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется игроками ПСЖ и "Тоттенхэма"
-
"Бавария" готова заплатить за Кьезу 70 миллионов евро
-
Агент Погба предпочитает, чтобы хавбек перешел в "Ювентус" вместо "Реала"
-
Адвокат Кокорина: "Судя по представленным доказательствам, никакого хулиганства не было"
-
"Ювентус" может купить Коутиньо
-
2
Куртуа этим летом может покинуть "Реал"
-
Адвокат Кокорина: "Завтра в СИЗО приедут двое врачей из "Зенита"
-
"Манчестр Юнайтед" готов взять в аренду Бэйла за 6 миллионов евро
-
Тарделли: "Некоторые игроки "Ювентуса" страдают из-за Роналду"
-
По данным экспертов, матерное выражение Пака спровоцировало конфликт с компанией Кокорина
-
Широков прокомментировал продление контрактов с игроками перед матчем с "Зенитом"
-
Радимов: "Не думаю, что "Динамо" - серьезный конкурент для "Зенита"
-
Женщина будет судить матч 34-го тура лиги 1 "Амьен" - "Страсбург"
-
"Реал" хочет продать Льоренте, Ригилона и Себальоса
-
Самедов, возможно, примет участие в матче с "Уралом"
-
ПСЖ готов купить Икарди за 70 миллионов евро
-
Футбольный агент о ситуации с Гулиевым: "Надо доказывать все на поле, а не размахивать кулаками на светофоре"
-
1
Зидан: "Бензема лучший в мире, по моему мнению"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|24
|51
|2
|Локомотив Москва
|24
|43
|3
|Краснодар
|24
|42
|4
|ЦСКА Москва
|24
|41
|5
|Спартак Москва
|24
|39
|6
|Оренбург
|24
|35
|7
|Арсенал Тула
|24
|35
|8
|Ростов
|24
|35
|9
|Ахмат
|24
|33
|10
|Урал
|24
|30
|11
|Рубин
|24
|30
|12
|Динамо Москва
|24
|28
|13
|Крылья Советов
|24
|27
|14
|Уфа
|24
|21
|15
|Анжи
|24
|19
|16
|Енисей Красноярск
|24
|13