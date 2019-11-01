Жена Новосельцева рассказала, что прошлой зимой футболист мог перейти в немецкий клуб

Жена игрока "Сочи" Ивана Новосельцева Катерина рассказала, что перед ЧМ-2018 супруг мог перейти в немецкий клуб.

Зимой 2019 года защитник перешел из "Зенита" в "Арсенал" на правах аренды и не попал в заявку национальной команды на домашний мундиаль.

"Он не радовался за сборную, что он агрессивно был настроен. Ваня не сделал те моменты, которые должен был сделать, чтобы попасть в сборную России. Он не поборолся за нее, в первую очередь. Честно, мне кажется, мое желание было даже немножко больше, чем его.

Я в своего мужа верила, всегда говорила ему: "Ты лучший, давай!" Думала, что это его желание. Когда уже велись переговоры с немецким клубом, Ване нужно было единственное, что сделать, - записать какие-то видео и прислать. Он этого не сделал", - сказала Катерина.

Летом этого года 28-летний игрок перешел из "Зенита" в "Сочи". В нынешнем сезоне он выступал в 6 матчах РПЛ, не отметившись результативными действиями.

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