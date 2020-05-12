Жена Песьякова прокомментировала скандальные слова Шалимова о дармоедах.

Теги сергей песьяковростовахматигорь шалимов

Жена Песьякова прокомментировала скандальные слова Шалимова о дармоедах.

Ксения Песьякова, жена вратаря "Ростова" Сергея Песьякова, прокомментировала слова главного тренера грозненского "Ахмата" Игоря Шалимова, который назвал дармоедами россиян, которые просят о финансовой поддержке правительство Российской Федерации в период действия карантина, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса.

"Лично мне понятно, что именно он хотел сказать. Может быть, он сказал это немного не в той форме, может, слишком резко, но суть я уловила. И в ней все не так плохо, как кажется на первый взгляд.

Думаю, он имел в виду, что есть люди, которые несут очевидную, объективную и необходимую всем пользу, соответственно, получают зарплату и сохраняют заработок: врачи, правоохранительные органы, все, кто обеспечивает жизнедеятельность населения.

Но! Все же есть очень много нюансов, и кто мы такие, имеем ли мы право и можем ли брать на себя ответственность, чтобы решать, кто этого достоин, а кто нет. Кто может себе позволить «ныть и возмущаться», а кто нет.

Потому что у каждого своя индивидуальная история, своя сложная или не очень ситуация. Поэтому, безусловно, в таких высказываниях нужно просто быть аккуратнее и мягче, наверное", - написала Песьякова в сториз своего Instagram. 

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