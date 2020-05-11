Жена Песьякова прокомментировала слова Фролова, который раскритиковал российское правительство

Ксения Песьякова, жена вратаря "Ростова" Сергея Песьякова, прокомментировала слова голкипера "Крыльев Советов" Евгения Фролова, который подверг жесткой критике правительство Российской Федерации.

"Начну с того, что мне в принципе странно, что он об этом говорит – футболисты в сегодняшней ситуации на рабов не смахивают, грех жаловаться, как говорится.

Если это переживания за народ, то тут нужно задумываться о том, что ты публичный человек. А поскольку это так, то любое пободное высказывание своего мнения нужно согласовывать с клубом. Наверное.

С другой стороны, формально же у нас свобода слова? Он высказал мнение, не более.

А по сути его высказываний, – там все свалено в одну кучу, – недостаточные меры помощи со стороны правительства, чипизация, вакцинация – все вместе. А это действительно сложный для комментария вопрос)) Что-то он говорит по делу, и это факт) Что-то определенно лишнее) Оценку я здесь дать не могу", – написала Песьякова в своем Instagram.

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