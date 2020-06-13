"Жена подумала, что у меня любовница": Брейтуэйт рассказал о переговорах с "Барселоной"

Нападающий "Барселоны" Мартин Брейтуэйт вспомнил, как проходили переговоры о трансфере из "Леганеса" в каталонский клуб.

"Жена стала подозревать, что что-то происходит. Мне часто звонили, я постоянно выходил из дома, чтобы поговорить, несмотря на холод. Ей было любопытно, она даже подумала, что у меня появилась любовница. Но потом она всё узнала и была действительно счастлива. Сказала, что понимает, почему я ей ничего не рассказывал", - приводит слова футболиста The Guardian.

В конце февраля "Барса" купила датского форварда за 18 миллионов евро, заключив с ним контракт до июня 2024 года.

В составе "сине-гранатовых" Брейтуэйт провёл 3 матча, результативными действиями не отличался.

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