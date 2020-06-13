"Жена подумала, что у меня любовница": Брейтуэйт рассказал о переговорах с "Барселоной"
Нападающий "Барселоны" Мартин Брейтуэйт вспомнил, как проходили переговоры о трансфере из "Леганеса" в каталонский клуб.
"Жена стала подозревать, что что-то происходит. Мне часто звонили, я постоянно выходил из дома, чтобы поговорить, несмотря на холод. Ей было любопытно, она даже подумала, что у меня появилась любовница. Но потом она всё узнала и была действительно счастлива. Сказала, что понимает, почему я ей ничего не рассказывал", - приводит слова футболиста The Guardian.
В конце февраля "Барса" купила датского форварда за 18 миллионов евро, заключив с ним контракт до июня 2024 года.
В составе "сине-гранатовых" Брейтуэйт провёл 3 матча, результативными действиями не отличался.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14