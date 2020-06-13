"Жена подумала, что у меня любовница": Брейтуэйт рассказал о переговорах с "Барселоной"

2 Теги барселонамартин брейтуэйтлеганес

"Жена подумала, что у меня любовница": Брейтуэйт рассказал о переговорах с "Барселоной"

Нападающий "Барселоны" Мартин Брейтуэйт вспомнил, как проходили переговоры о трансфере из "Леганеса" в каталонский клуб.

"Жена стала подозревать, что что-то происходит. Мне часто звонили, я постоянно выходил из дома, чтобы поговорить, несмотря на холод. Ей было любопытно, она даже подумала, что у меня появилась любовница. Но потом она всё узнала и была действительно счастлива. Сказала, что понимает, почему я ей ничего не рассказывал", - приводит слова футболиста The Guardian.

В конце февраля "Барса" купила датского форварда за 18 миллионов евро, заключив с ним контракт до июня 2024 года.

В составе "сине-гранатовых" Брейтуэйт провёл 3 матча, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Мертенс отказал "Барселоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Да-да ... Любовница бородатая ...

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ревновать не стоит ... В Барселоне это обычная вешь ...

Ответить

главное

"Локомотив" определился с размером предложения по защитнику СПАЛа Реке

"Локомотив" определился с размером предложения по защитнику СПАЛа Реке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов