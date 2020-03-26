Жена Погба во время челленджа попала туалетной бумагой в лицо сыну

Теги поль погбаманчестер юнайтед

Жена Погба во время челленджа попала туалетной бумагой в лицо сыну

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба со своей женой Марией Салес решили присоединиться к челленджу "Оставайся дома".

Девушка попыталась почеканить туалетной бумагой, однако попала рулоном в лицо сыну.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This is what happens when I try to do the #toiletpaperchallenge ‍♀️⚽️ @paulpogba

Публикация от Zulay Pogba (@zulaypogba)

"Вот что случается, когда я пробую участвовать в этом челлендже", - сказала Салес.

Напомним, что ранее в этой акции принимали участие Месси, Рамос, Кокорин и Заболотный.

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