Жена Погба во время челленджа попала туалетной бумагой в лицо сыну

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба со своей женой Марией Салес решили присоединиться к челленджу "Оставайся дома".

Девушка попыталась почеканить туалетной бумагой, однако попала рулоном в лицо сыну.

"Вот что случается, когда я пробую участвовать в этом челлендже", - сказала Салес.

Напомним, что ранее в этой акции принимали участие Месси, Рамос, Кокорин и Заболотный.

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