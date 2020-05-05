Жена Погребняка эпично разыграла подписчиков в инстаграме

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Жена Погребняка эпично разыграла подписчиков в инстаграме

Мария Погребняк, жена форварда "Урала" Павла Погребняка, исполнила блестящий розыгрыш для своей аудитории.

Сначала супруга футболиста опубликовала фото якобы с пляжа, подписав его: "Ну не могу я в майские не уехать! Всё-таки отрыла эксклюзивный рейс до белого песка".

Подписчики Марии были озадачены, как ей удалось вылететь из России, несмотря на закрытые границы.

Впрочем, как выяснилось, "пляж" девушка создала сама у себя на даче. Зацените, как это происходило.

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