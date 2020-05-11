Жена Погребняка опубликовала милое фото семьи

Супруга нападающего "Урала" Павла Погребняка в инстаграме опубликовала новое фото.

"Иногда так хочется с вами поделиться нашими семейными буднями.Как мы дурачимся, готовим вместе пельмени, муж раскатывает тесто, но у нас табу на выставление всей нашей жизни в соцсети! Можно только то, что согласовано с мужем! А если вы уже успели заметить, он и соцсети несовместимы", - написала девушка.

Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон РПЛ приостановлен. Футболисты занимаются в домашних условиях по индивидуальным программам.

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