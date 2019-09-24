Жена Погребняка подвергла громкой критике современных девушек

Мария Погребняк, жена нападающего "Урала" Павла Погребняка, раскритиковала современных девушек за большое количество сексуальных партнеров.

"В мире - хаос! Сейчас стало модно заявлять на всю страну, сколько **** [мужских половых членов] у тебя было! Типа чем больше, тем лучше. Это дно! Для меня дно, когда девушка себя так разменивает. Я не уважаю таких!" — написала Мария в сторис своего Instagram.

35-летний Павел и 30-летняя Мария женаты с 2014 года. В их семье трое сыновей.

В нынешнем сезоне Погребняк провел за "Урал" три матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с екатеринбургским клубом действует до лета 2020 года.

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