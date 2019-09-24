Жена Погребняка подвергла громкой критике современных девушек
Мария Погребняк, жена нападающего "Урала" Павла Погребняка, раскритиковала современных девушек за большое количество сексуальных партнеров.
"В мире - хаос! Сейчас стало модно заявлять на всю страну, сколько **** [мужских половых членов] у тебя было! Типа чем больше, тем лучше. Это дно! Для меня дно, когда девушка себя так разменивает. Я не уважаю таких!" — написала Мария в сторис своего Instagram.
35-летний Павел и 30-летняя Мария женаты с 2014 года. В их семье трое сыновей.
В нынешнем сезоне Погребняк провел за "Урал" три матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с екатеринбургским клубом действует до лета 2020 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4