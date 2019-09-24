Жена Погребняка подвергла громкой критике современных девушек

Теги уралпавел погребняк

Жена Погребняка подвергла громкой критике современных девушек

Мария Погребняк, жена нападающего "Урала" Павла Погребняка, раскритиковала современных девушек за большое количество сексуальных партнеров.

"В мире - хаос! Сейчас стало модно заявлять на всю страну, сколько **** [мужских половых членов] у тебя было! Типа чем больше, тем лучше. Это дно! Для меня дно, когда девушка себя так разменивает. Я не уважаю таких!" — написала Мария в сторис своего Instagram.

35-летний Павел и 30-летняя Мария женаты с 2014 года. В их семье трое сыновей.

В нынешнем сезоне Погребняк провел за "Урал" три матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с екатеринбургским клубом действует до лета 2020 года.

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