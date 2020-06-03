Жена Погребняка пожаловалась, что не может связаться с Роспотребнадзором

Теги павел погребняккоронавирус

Жена Погребняка пожаловалась, что не может связаться с Роспотребнадзором

Жена нападающего "Урала" Павла Погребняка Мария в инстаграме заявила, что не может связаться с  Роспотребнадзором.

"Мне опять нужна ваша помощь. Как дозвониться до Роспотребнадзора? Сегодня уже 12-й день, ко мне лично не приезжают, не берут мазки. Взяли мазок у мамы три раза, у детей по три раза. У меня - ни разу. Я хочу выписаться! Я здорова полностью! Где этот Роспотребнадзор? Врачи, вы меня слышите? Я не могу до вас ни до кого дозвониться, в поликлинике никто трубку не берёт. Ребята, что делать? Ну пожалуйста, я не хочу сидеть ещё 14 дней дома, из-за того что ко мне никто не едет", - сказала Мария.

Напомним, семья футболиста заразилась коронавиурсом в конце мая.

В текущем сезоне 36-летний Погребняк забил 4 гола в 14 матчах. Его контракт с "Уралом" истекает в июне.

Не пропустите: Пресс-служба "Урала" рассказала о самочувствии Погребняка. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бешикташ" отказался продавать Ларина ЦСКА

"Бешикташ" отказался продавать Ларина ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов