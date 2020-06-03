Жена Погребняка пожаловалась, что не может связаться с Роспотребнадзором

Жена нападающего "Урала" Павла Погребняка Мария в инстаграме заявила, что не может связаться с Роспотребнадзором.

"Мне опять нужна ваша помощь. Как дозвониться до Роспотребнадзора? Сегодня уже 12-й день, ко мне лично не приезжают, не берут мазки. Взяли мазок у мамы три раза, у детей по три раза. У меня - ни разу. Я хочу выписаться! Я здорова полностью! Где этот Роспотребнадзор? Врачи, вы меня слышите? Я не могу до вас ни до кого дозвониться, в поликлинике никто трубку не берёт. Ребята, что делать? Ну пожалуйста, я не хочу сидеть ещё 14 дней дома, из-за того что ко мне никто не едет", - сказала Мария.

Напомним, семья футболиста заразилась коронавиурсом в конце мая.

В текущем сезоне 36-летний Погребняк забил 4 гола в 14 матчах. Его контракт с "Уралом" истекает в июне.

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