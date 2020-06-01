Жена Погребняка пожаловалась на повышенное внимание к своей семье из-за заболевания коронавирусом

Мария Погребняк, супруга нападающего "Урала" Павла Погребняка, рассказала, что различные службы слишком часто проверяют её семью из-за их заболевания коронавирусной инфекцией.

"У нас начинает происходить уже беспредел! Помимо того что я пять раз в день отправляю фото в соц. мониторинг, к нам приезжают врачи (фоткают нас), а сегодня мне позвонили из полиции. Сказали, что к нам придут. Мы что, преступники?

Из нашей квартиры сделали уже проходной двор, а самое страшное, что я уже не понимаю, кто откуда приходит. Вопрос: как быть? Да и ещё, после таких мер я уверена, что большинство вообще не будут сообщать о своей болезни!" - написала девушка в своём инстаграме.

В текущем сезоне 36-летний Погребняк забил 4 гола в 14 матчах. Его контракт с "Уралом" истекает в июне.

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