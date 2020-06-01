Жена Погребняка пожаловалась на повышенное внимание к своей семье из-за заболевания коронавирусом
Мария Погребняк, супруга нападающего "Урала" Павла Погребняка, рассказала, что различные службы слишком часто проверяют её семью из-за их заболевания коронавирусной инфекцией.
"У нас начинает происходить уже беспредел! Помимо того что я пять раз в день отправляю фото в соц. мониторинг, к нам приезжают врачи (фоткают нас), а сегодня мне позвонили из полиции. Сказали, что к нам придут. Мы что, преступники?
Из нашей квартиры сделали уже проходной двор, а самое страшное, что я уже не понимаю, кто откуда приходит. Вопрос: как быть? Да и ещё, после таких мер я уверена, что большинство вообще не будут сообщать о своей болезни!" - написала девушка в своём инстаграме.
Ребят, а теперь серьезно, мне нужна информация, у нас начинает происходит уже беспредел! Помимо того, что я 5 раз в день отправляю фото в соц. Мониторинг, к нам приезжают врачи( фоткают нас), а сегодня мне позвонили из ПОЛИЦИИ Сказали, что к нам придут Мы, что преступники?????? Из нашей квартиры сделали уже проходной двор, а самое страшное, что я уже не понимаю, кто откуда приходит♀️ Вопрос: как быть? Да и ещё, после таких мер, я уверена, что большинство вообще не будут сообщать о своей болезни!
В текущем сезоне 36-летний Погребняк забил 4 гола в 14 матчах. Его контракт с "Уралом" истекает в июне.
Не пропустите: Пресс-служба "Урала" рассказала о самочувствии Погребняка. | http://soccernews.ru
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|5
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|6
|Динамо Москва
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|7
|Арсенал Тула
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|28
|8
|Спартак Москва
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|28
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|Уфа
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|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
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|22
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