Жена Погребняка пожаловалась на повышенное внимание к своей семье из-за заболевания коронавирусом

Теги уралпавел погребняккоронавирус

Жена Погребняка пожаловалась на повышенное внимание к своей семье из-за заболевания коронавирусом

Мария Погребняк, супруга нападающего "Урала" Павла Погребняка, рассказала, что различные службы слишком часто проверяют её семью из-за их заболевания коронавирусной инфекцией.

"У нас начинает происходить уже беспредел! Помимо того что я пять раз в день отправляю фото в соц. мониторинг, к нам приезжают врачи (фоткают нас), а сегодня мне позвонили из полиции. Сказали, что к нам придут. Мы что, преступники?

Из нашей квартиры сделали уже проходной двор, а самое страшное, что я уже не понимаю, кто откуда приходит. Вопрос: как быть? Да и ещё, после таких мер я уверена, что большинство вообще не будут сообщать о своей болезни!" - написала девушка в своём инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ребят, а теперь серьезно, мне нужна информация, у нас начинает происходит уже беспредел! Помимо того, что я 5 раз в день отправляю фото в соц. Мониторинг, к нам приезжают врачи( фоткают нас), а сегодня мне позвонили из ПОЛИЦИИ Сказали, что к нам придут Мы, что преступники?????? Из нашей квартиры сделали уже проходной двор, а самое страшное, что я уже не понимаю, кто откуда приходит‍♀️ Вопрос: как быть? Да и ещё, после таких мер, я уверена, что большинство вообще не будут сообщать о своей болезни!

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)

В текущем сезоне 36-летний Погребняк забил 4 гола в 14 матчах. Его контракт с "Уралом" истекает в июне.

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