Жена Погребняка прокомментировала новости о тяжелой болезни Заворотнюк
Мария Погребняк, жена бывшего нападающего "Зенита" и сборной России Павла Погребняка, отреагировала на новость о том, что знаменитая актриса Анастасии Заворотнюк госпитализирована в связи с последней стадией опухоли мозга.
"Я до последнего не хотела верить этим слухам!" — написала Мария в сторис своего Instagram.
Как сообщает Telegram-канал Mash, Заворотнюк в данный момент готовят к операции, но она может не перенести хирургического вмешательства из-за тяжелого состояния. Ранее актриса прошла курс химио- и лучевой терапии, который не дал нужного эффекта.
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