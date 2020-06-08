Жена Погребняка рассказала, что их семья выздоровела от коронавируса

Супруга форварда "Урала" Павла Погребняка Мария сообщила, что вся семья, за исключением свекрови, излечилась от коронавируса. По словам девушки, мать футболиста все еще находится в больнице.

"Выписали в субботу всех. Мы замечательно (себя чувствуем). На улице потрясающая погода, гуляем в парке. Муж не со мной, он в Екатеринбурге готовится приступить к тренировкам.

Планы? Поехать на шашлыки, гулять, отдыхать и наслаждаться летом", - цитирует Погребняк сайт "360".

Напомним, семья футболиста заразилась коронавирусом 22 мая. У Погребняка была двухсторонняя пневмония.

Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавиурса. Рестарт запланирован на 19 июня.

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