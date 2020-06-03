Жена Погребняка рассказала, что у сына снова положительный тест на коронавирус

Жена нападающего "Урала" Мария Погребняк в инстаграме рассказала о том, что у сына снова положительный тест на коронавирус.



"Мои хорошие, мне сейчас позвонили из детской поликлиники, и я немного в шоке. В общем, первое - я очень жалею, что мы всей семьёй сдали анализы на COVID-19. Очень сожалею.

А теперь слушайте дальше. Мне позвонили из детской поликлиники насчёт старшего сына. Первый анализ мы сдавали в платной клинике. Потом нас поставили на учёт в Роспотребнадзор и уже приезжали из детской поликлиники. Первый анализ, который взяли у Артёма, был отрицательным. Второй был тоже отрицательным. И третий - сейчас мне позвонили - стал положительным! Хотя он уже полностью здоров! Он пропил антибиотики, у него нет температуры, у него никаких симптомов нет. Поэтому и были все тесты отрицательными - потому что он вылечился. И тут нам приходит тест, и он положительный. Как такое может быть?!" - сказала Мария.

Напомним, в конце мая вся семья футболиста заразилась коронавирусом. Погребняк был госпитализирован с двусторонней пневмонией, а Мария и трое детей лечились дома.

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