Жена Погребняка рассказала, что у сына снова положительный тест на коронавирус

Теги павел погребнякурал

Жена Погребняка рассказала, что у сына снова положительный тест на коронавирус

Жена нападающего "Урала" Мария Погребняк в инстаграме рассказала о том, что у сына снова положительный тест на коронавирус.

"Мои хорошие, мне сейчас позвонили из детской поликлиники, и я немного в шоке. В общем, первое - я очень жалею, что мы всей семьёй сдали анализы на COVID-19. Очень сожалею.

А теперь слушайте дальше. Мне позвонили из детской поликлиники насчёт старшего сына. Первый анализ мы сдавали в платной клинике. Потом нас поставили на учёт в Роспотребнадзор и уже приезжали из детской поликлиники. Первый анализ, который взяли у Артёма, был отрицательным. Второй был тоже отрицательным. И третий - сейчас мне позвонили - стал положительным! Хотя он уже полностью здоров! Он пропил антибиотики, у него нет температуры, у него никаких симптомов нет. Поэтому и были все тесты отрицательными - потому что он вылечился. И тут нам приходит тест, и он положительный. Как такое может быть?!" - сказала Мария.

Напомним, в конце мая вся семья футболиста заразилась коронавирусом. Погребняк был госпитализирован с двусторонней пневмонией, а Мария и трое детей лечились дома.

Не пропустите: Жена Погребняка пожаловалась, что не может связаться с Роспотребнадзором| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Marca: финал Лиги Чемпионов может пройти в Португалии

Marca: финал Лиги Чемпионов может пройти в Португалии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов