Жена Погребняка рассказала, как семья переносит коронавирус

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Жена Погребняка рассказала, как семья переносит коронавирус

Мария Погребняк, супруга нападающего "Урала" Павла Погребняка, поделилась с подписчиками в инстаграме историей о том, как её семья переносит коронавирус.

"Доброе утро наши друзья. Спасибо вам за колоссальную поддержку. Сегодня третьи сутки заболевания! У меня исчезло обоняние, я абсолютно ничего не чувствую! Ужасное ощущение! Слабость! Появилась боль в горле, есть просто невозможно, даже сделать глоток воды! Воспалились гланды!

Моё лечение: пока лечить по симптоматике! Антибиотики не пью. Муж находится в больнице, проходит курс лечения! двусторонняя пневмония. У старшего сына температуры нет, есть сильный кашель! Ему по КТ поставили пневмонию! Прописали антибиотик сумамед! Пашка (младший): вчера прошла рвота, но температура держится 37! Из лечения обильное питьё! Завтра повторно сдаём кровь! Младший: сегодня температуры нет, ничего не болит, самый здоровый из нас) Мы надеемся, что скоро все это закончится!" - написала Мария.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доброе утро наши друзья❤️ Спасибо вам за колоссальную поддержку Сегодня третьи сутки заболевания! У меня исчезло обоняние, я абсолютно ничего не чувствую! Ужасное ощущение! Слабость! Появилась боль в горле, есть просто невозможно‍♀️ даже сделать глоток воды! Воспалились гланды! Мое лечение: пока лечить по симптоматике! Антибиотики не пью Муж находится в больнице, проходит курс лечения! двусторонняя пневмония У старшего сына температуры нет, есть сильный кашель! Ему по КТ поставили пневмонию! Прописали антибиотик сумамед! Пашка ( младший): вчера прошла рвота, но температура держится 37! Из лечения обильное питьё! Завтра повторно сдаем кровь! Младший: сегодня температуры нет, ничего не болит, самый здоровый из нас) Мы надеемся, что скоро все это закончится!

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)

В текущем сезоне 36-летний Погребняк забил 4 гола в 14 матчах. Его контракт с "Уралом" истекает в июне.

Не пропустите: Президент "Урала" сделал заявление об обнаружении у Погребняка коронавируса. | http://soccernews.ru
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