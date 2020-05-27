Жена Погребняка рассказала о резком ухудшении здоровья

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Жена Погребняка рассказала о резком ухудшении здоровья

Жена форварда "Урала" Павла Погребняка Мария рассказала о том, что здоровье некоторых членов семьи ухудшилось.

По словам девушки, ее свекровь госпитализировали, а ей и детям резко стало хуже.

Напомним, все семья футболиста недавно заразилась коронавирусом.

"На шестые сутки моей маме и детям стало лучше, а моей свекрови стало хуже. Ее забрали в больницу. Если говорить про седьмые сутки, мы сейчас сами написали врачу, не можем понять, в чем дело. У всех появилась жуткая тошнота, у детей - рвота.

Врачи вчера приезжали, сказали, что у нас хорошая динамика. Мы все очень обрадовались. Но потом случилось так, что пашиной маме стало совсем плохо. И сегодня утром наше состояние ухудшилось", - цитирует Марию 360.

А еще: Жена Погребняка сообщила об улучшении состояния здоровья членов семьи, заболевших коронавирусом| http://soccernews.ru
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