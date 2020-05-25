Жена Погребняка рассказала о симптомах коронавируса
Мария Погребняк, супруга нападающего "Урала" Павла Погребняка, поделилась с подписчиками в инстаграме своими ощущениями по поводу лечения от коронавируса.
"Мои хорошие, мы лечимся. Если по симптомам: кому интересно, на третьи-четвёртые сутки нас свалила слабость - мы всё время лежим, хочется спать. Хочется, чтобы быстрее это всё закончилось", - рассказала жена футболиста.
В текущем сезоне 36-летний Погребняк забил 4 гола в 14 матчах. Его контракт с "Уралом" истекает в июне.
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