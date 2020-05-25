Жена Погребняка сообщила, что футболист находится в больнице с двусторонней пневмонией

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Жена Погребняка сообщила, что футболист находится в больнице с двусторонней пневмонией

Супруга форварда "Урала" Павла Погребняка Мария в инстаграме рассказал, как чувствует себя муж и дети, заразившиеся коронавирусом.

"Спасибо вам за колоссальную поддержку

Сегодня третьи сутки заболевания! У меня исчезло обоняние, я абсолютно ничего не чувствую! Ужасное ощущение! Слабость! Появилась боль в горле, есть просто невозможно ‍Даже сделать глоток воды! Воспалились гланды!

Мое лечение: пока лечить по симптоматике! Антибиотики не пью. Муж находится в больнице, проходит курс лечения! Двусторонняя пневмония.

У старшего сына температуры нет, есть сильный кашель! Ему по КТ поставили пневмонию! Прописали антибиотик сумамед!

Пашка (младший): вчера прошла рвота, но температура держится 37! Из лечения обильное питье! Завтра повторно сдаем кровь! Младший: сегодня температуры нет, ничего не болит, самый здоровый из нас)

Мы надеемся, что скоро все это закончится!" - написала девушка.

Напомним, несколько дней назад, стало известно, что вся семья Погребняка заразилась Сovid-19.

По последним данным, в России коронавирусом заражены 353 тысячи человек. Умерло 3 633 тысячи человек.

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