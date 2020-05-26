Жена Погребняка сообщила об улучшении состояния здоровья членов семьи, заболевших коронавирусом
Мария Погребняк, супруга нападающего "Урала" Павла Погребняка, рассказала, что ей, мужу и детям стало лучше за последние сутки.
Напомним, что семья заразилась коронавирусом. В частности, футболист находится в больнице с двусторонней пневмонией.
"Мои самые самые любимые. Приветик! Целую и обнимаю вас крепко-крепко. Мы продолжаем лечиться, но нам становится лучше, и я уверена, это благодаря вашим пожеланиям и молитвам", - написала Мария в инстаграме.
Мои самые самые любимые❤️ Приветик! Целую и обнимаю вас крепко крепко Мы продолжаем лечиться, но нам становиться лучше и я уверена это благодаря вашим пожеланиям и молитвам В сторисе много вопросов о беременности и как я вернулась в форму! Начну с беременности: первая самая сложная @морально и физически! Токсикоз был до 5 месяцев! Я набрала 25кг+ и плюс Большой Родила на 43 недели! 3.650 56 см Ошибки: ела за двоих, не двигалась совсем Похудеть не смогла не было наставника, сама срывалась! Плакала и ела, ела и плакала 2-Ая беременность через 2 года +9 кг! Токсикоз тоже был! Я питалась уже не за двоих! Ела 3 раза в день ( без перекусов) Подключила спорт! Родила на 38нед! вес 3200 50 см 3 беременность: я мамка уже опытная! Знала как питаться! Ела 3 раза! В основном белок, овощи, много зелени! Фрукты до 16:00 Занималась спортом 2 раза в неделю и делала 2 раза в неделю массаж ( обязательно разрешение от врача) Набрала 5.5-6кг Родила в 37 нед! 3050 50 см Я за все это время перепробовала все способы похудения и тренировок! Без наставника тяжело, правда! 70% зависит от питания! И для каждого рацион свой! Надо знать все о вашей жизни! Работаете ли вы? Если да, то ваш график!, есть ли ребёнок? Ваши предпочтения? Где вы можете тренировать? И только тогда можно составить для вас идеальный вариант питания и тренировок! Именно из-за этого я открыла свою школу! Нашла лучших тренеров! Я могу вам написать свой режим питания, но для вас он может не подойти или ещё хуже навредить! Лучше запишитесь к нам и дайте нам поработать с вами ИНДИВИДУАЛЬНО Ждём всех @pogrebnyak_school
В текущем сезоне 36-летний Погребняк забил 4 гола в 14 матчах. Его контракт с "Уралом" истекает в июне.
Не пропустите: Геннадий Орлов пожелал скорейшего выздоровления семье Погребняка. | http://soccernews.ru
главное
-
"Зенит" нацелился на форварда "Херенвена"
-
Матч за чемпионство: чего ждать от противостояния "Боруссии" и "Баварии" сегодня вечером?
-
Роналду: "Я лучший футболист в истории - и в хорошие, и в плохие моменты"
-
Орлов составил символическую сборную "Зенита" за российский период
-
Главные новости дня: 24 мая
Лента новостей
-
РФС принял в работу проект "Цифровой стадион"
-
"АЗ Алкмаар" обратился в УЕФА в связи с несправедливым распределении мест в еврокубках от Эредивизи
-
Аршавин оказался на месте обрушения четырёх балконов в Санкт-Петербурге
-
Смолов: "Гол в ворота "Реала" - в топ-3 моих футбольных событий за карьеру"
-
"Зенит" нацелился на форварда "Херенвена"
-
Несколько французских сенаторов пытаются добиться возобновления сезона Лиги 1
-
Шотландский клуб предложил болельщикам решить судьбу вратаря
-
Мостовой - о трёх подряд победах "Реала" в ЛЧ: "Думаю, даже Зидан не ответит, почему так получилось"
-
Матч за чемпионство: чего ждать от противостояния "Боруссии" и "Баварии" сегодня вечером?
-
"Это Гинер всё купил": опубликован поздравительный ролик в честь 60-летия президента ЦСКА
-
Роналду: "Я лучший футболист в истории - и в хорошие, и в плохие моменты"
-
Дирк Кюйт станет главным тренером "Фейеноорда" в следующем году
-
Комличенко порассуждал о задачах сборной России на Евро-2020
-
Два топ-клуба заинтересованы в услугах Аллегри
-
Жена Погребняка сообщила об улучшении состояния здоровья членов семьи, заболевших коронавирусом
-
Торбинский объяснил, почему не уехал играть в Европу
-
Тренер "Боруссии" оценил шансы Хуммельса, Витселя и Санчо сыграть против "Баварии"
-
Харри Реднапп может возобновить тренерскую карьеру в Африке
-
ЦСКА поздравил Гинера с 60-летним юбилеем
-
"Манчестер Сити" нашёл замену Сане в "Байере"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20