Жена Погребняка сообщила об улучшении состояния здоровья членов семьи, заболевших коронавирусом

Мария Погребняк, супруга нападающего "Урала" Павла Погребняка, рассказала, что ей, мужу и детям стало лучше за последние сутки.

Напомним, что семья заразилась коронавирусом. В частности, футболист находится в больнице с двусторонней пневмонией.

"Мои самые самые любимые. Приветик! Целую и обнимаю вас крепко-крепко. Мы продолжаем лечиться, но нам становится лучше, и я уверена, это благодаря вашим пожеланиям и молитвам", - написала Мария в инстаграме.

В текущем сезоне 36-летний Погребняк забил 4 гола в 14 матчах. Его контракт с "Уралом" истекает в июне.

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