Жена Погребняка сообщила об улучшении состояния здоровья членов семьи, заболевших коронавирусом

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Жена Погребняка сообщила об улучшении состояния здоровья членов семьи, заболевших коронавирусом

Мария Погребняк, супруга нападающего "Урала" Павла Погребняка, рассказала, что ей, мужу и детям стало лучше за последние сутки.

Напомним, что семья заразилась коронавирусом. В частности, футболист находится в больнице с двусторонней пневмонией.

"Мои самые самые любимые. Приветик! Целую и обнимаю вас крепко-крепко. Мы продолжаем лечиться, но нам становится лучше, и я уверена, это благодаря вашим пожеланиям и молитвам", - написала Мария в инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мои самые самые любимые❤️ Приветик! Целую и обнимаю вас крепко крепко Мы продолжаем лечиться, но нам становиться лучше и я уверена это благодаря вашим пожеланиям и молитвам В сторисе много вопросов о беременности и как я вернулась в форму! Начну с беременности: первая самая сложная @морально и физически! Токсикоз был до 5 месяцев! Я набрала 25кг+ и плюс Большой Родила на 43 недели! 3.650 56 см Ошибки: ела за двоих, не двигалась совсем Похудеть не смогла не было наставника, сама срывалась! Плакала и ела, ела и плакала 2-Ая беременность через 2 года +9 кг! Токсикоз тоже был! Я питалась уже не за двоих! Ела 3 раза в день ( без перекусов) Подключила спорт! Родила на 38нед! вес 3200 50 см 3 беременность: я мамка уже опытная! Знала как питаться! Ела 3 раза! В основном белок, овощи, много зелени! Фрукты до 16:00 Занималась спортом 2 раза в неделю и делала 2 раза в неделю массаж ( обязательно разрешение от врача) Набрала 5.5-6кг Родила в 37 нед! 3050 50 см Я за все это время перепробовала все способы похудения и тренировок! Без наставника тяжело, правда! 70% зависит от питания! И для каждого рацион свой! Надо знать все о вашей жизни! Работаете ли вы? Если да, то ваш график!, есть ли ребёнок? Ваши предпочтения? Где вы можете тренировать? И только тогда можно составить для вас идеальный вариант питания и тренировок! Именно из-за этого я открыла свою школу! Нашла лучших тренеров! Я могу вам написать свой режим питания, но для вас он может не подойти или ещё хуже навредить! Лучше запишитесь к нам и дайте нам поработать с вами ИНДИВИДУАЛЬНО Ждём всех @pogrebnyak_school

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)

В текущем сезоне 36-летний Погребняк забил 4 гола в 14 матчах. Его контракт с "Уралом" истекает в июне.

Не пропустите: Геннадий Орлов пожелал скорейшего выздоровления семье Погребняка. | http://soccernews.ru
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