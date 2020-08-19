Жена Погребняка устроила эротическую фотосессию с Павлом
Мария Погребняк, жена бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка, опубликовала серию эротических фотографий с мужем.
"Мы никогда так раньше не делали. И я не про романтики в отеле, а про совместную hot-фотосессию!" - написала Погребняк на своей странице в Instagram.
Мы никогда так раньше не делали И я не про романтики в отеле, а про совместную hot-фотосессию!! Представляю ее вам первым, ведь всегда первоисточником новостей о нашей жизни является мой Инстаграм и все эксклюзивы выходят здесь. Мой муж, который каждый день на завтрак предлагает мне выбросить телефон, всегда был резко против фоток в инстаграм. Но я уговорила Когда я увидела фото-работы, я сначала не хотела их вообще никому показывать, слишком они получились горячие! Некоторые фото так и останутся лишь для нас, некоторые для внуков, чтобы они увидели, какими Бабушка и Дедушка были в возрасте с 30 до 40, И как жалко, что у нас не было такой красивой фотосессии десять лет назад!! Всем парам, многодетным родителям особенно, советую: фотографируйтесь, фотографируйтесь больше! Оставляйте в цифре и на бумаге доказательство того, какими вы являетесь: страстными, любящими, вдохновлёнными! Жду ваших комментариев
Мария и Павел знакомы со школы. Они поженились в 2014 году, у них трое сыновей.
36-летний Погребняк в настоящее время является свободным агентом. Ранее он играл за "Спартак", "Балтику", "Химки", "Шинник", "Томь", "Зенит", "Штутгарт", "Фулхэм", "Рединг", "Динамо", "Тосно" и "Урал". За сборную России сыграл 33 матча и забил восемь голов.
Не пропустите: Погребняк задумался над завершением карьеры. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22