Жена Погребняка устроила эротическую фотосессию с Павлом

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Жена Погребняка устроила эротическую фотосессию с Павлом

Мария Погребняк, жена бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка, опубликовала серию эротических фотографий с мужем.

"Мы никогда так раньше не делали. И я не про романтики в отеле, а про совместную hot-фотосессию!" - написала Погребняк на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы никогда так раньше не делали И я не про романтики в отеле, а про совместную hot-фотосессию!! Представляю ее вам первым, ведь всегда первоисточником новостей о нашей жизни является мой Инстаграм и все эксклюзивы выходят здесь. Мой муж, который каждый день на завтрак предлагает мне выбросить телефон, всегда был резко против фоток в инстаграм. Но я уговорила Когда я увидела фото-работы, я сначала не хотела их вообще никому показывать, слишком они получились горячие! Некоторые фото так и останутся лишь для нас, некоторые для внуков, чтобы они увидели, какими Бабушка и Дедушка были в возрасте с 30 до 40, И как жалко, что у нас не было такой красивой фотосессии десять лет назад!! Всем парам, многодетным родителям особенно, советую: фотографируйтесь, фотографируйтесь больше! Оставляйте в цифре и на бумаге доказательство того, какими вы являетесь: страстными, любящими, вдохновлёнными! Жду ваших комментариев

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)

Мария и Павел знакомы со школы. Они поженились в 2014 году, у них трое сыновей.

36-летний Погребняк в настоящее время является свободным агентом. Ранее он играл за "Спартак", "Балтику", "Химки", "Шинник", "Томь", "Зенит", "Штутгарт", "Фулхэм", "Рединг", "Динамо", "Тосно" и "Урал". За сборную России сыграл 33 матча и забил восемь голов.

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