Жена Погребняка устроила эротическую фотосессию с Павлом

Мария Погребняк, жена бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка, опубликовала серию эротических фотографий с мужем.

"Мы никогда так раньше не делали. И я не про романтики в отеле, а про совместную hot-фотосессию!" - написала Погребняк на своей странице в Instagram.

Мария и Павел знакомы со школы. Они поженились в 2014 году, у них трое сыновей.

36-летний Погребняк в настоящее время является свободным агентом. Ранее он играл за "Спартак", "Балтику", "Химки", "Шинник", "Томь", "Зенит", "Штутгарт", "Фулхэм", "Рединг", "Динамо", "Тосно" и "Урал". За сборную России сыграл 33 матча и забил восемь голов.

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