Жена Ракицкого показала фото мужа с новорождённым ребёнком
Жена игрока "Зенита" Ярослава Ракицкого Ольга в инстаграме опубликовала фотографию мужа с новорождённым ребёнком.
18 апреля в семье футболиста родился сын. 20 апреля украинский футболист забил гол в ворота "Краснодара" и посвятил его своей семье.
"Я очень переживала, как же воспримет Ярослава появление малыша. Готовила её к этому ещё с первых недель беременности, рассказывала, что нас ждёт большое чудо и счастье. А сейчас она рассматривает Тёму с интересом, трогает, хочет взять на ручки и дать ему мороженое. Не скажу, что она в восторге, но она привыкает, и, конечно, всему своё время", - написала Ракицкая.
Напомним, Ракицкий перешел в "Зенит" из "Шахтера" зимой 2019 года.
Не пропустите: Ракицкий: "Я посвящаю этот гол своей семье, дочери, особенно жене, у нас скоро будет пополнение"| http://soccernews.ru
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|24
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|Урал
|24
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|24
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|24
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