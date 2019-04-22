Жена Ракицкого показала фото мужа с новорождённым ребёнком

Теги зенит санкт-петербургярослав ракицкий

Жена Ракицкого показала фото мужа с новорождённым ребёнком

Жена игрока "Зенита" Ярослава Ракицкого Ольга  в инстаграме опубликовала фотографию мужа с новорождённым ребёнком.

18 апреля в семье футболиста родился сын. 20 апреля украинский футболист забил гол в ворота "Краснодара" и посвятил его своей семье.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дома

Публикация от Оля Ракицкая (@olga_rakitskaya)

 

 "Я очень переживала, как же воспримет Ярослава появление малыша. Готовила её к этому ещё с первых недель беременности, рассказывала, что нас ждёт большое чудо и счастье. А сейчас она рассматривает Тёму с интересом, трогает, хочет взять на ручки и дать ему мороженое. Не скажу, что она в восторге, но она привыкает, и, конечно, всему своё время", - написала Ракицкая.

Напомним, Ракицкий перешел в "Зенит" из "Шахтера" зимой 2019 года.

Не пропустите: Ракицкий: "Я посвящаю этот гол своей семье, дочери, особенно жене, у нас скоро будет пополнение"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Опубликована символическая сборная 24-го тура РПЛ по версии InStat

Опубликована символическая сборная 24-го тура РПЛ по версии InStat

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 24 51
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 24 43
3 Краснодар Краснодар 24 42
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 24 41
5 Спартак Москва Спартак Москва 24 39
6 Оренбург Оренбург 24 35
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 24 35
8 Ростов Ростов 24 35
9 Ахмат Ахмат 24 33
10 Урал Урал 24 30
11 Рубин Рубин 24 30
12 Динамо Москва Динамо Москва 24 28
13 Крылья Советов Крылья Советов 24 27
14 Уфа Уфа 24 21
15 Анжи Анжи 24 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов