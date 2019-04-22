Жена Ракицкого показала фото мужа с новорождённым ребёнком

Жена игрока "Зенита" Ярослава Ракицкого Ольга в инстаграме опубликовала фотографию мужа с новорождённым ребёнком.

18 апреля в семье футболиста родился сын. 20 апреля украинский футболист забил гол в ворота "Краснодара" и посвятил его своей семье.

"Я очень переживала, как же воспримет Ярослава появление малыша. Готовила её к этому ещё с первых недель беременности, рассказывала, что нас ждёт большое чудо и счастье. А сейчас она рассматривает Тёму с интересом, трогает, хочет взять на ручки и дать ему мороженое. Не скажу, что она в восторге, но она привыкает, и, конечно, всему своё время", - написала Ракицкая.

Напомним, Ракицкий перешел в "Зенит" из "Шахтера" зимой 2019 года.

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