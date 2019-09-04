Жена Рамоса установила рекорд по задерживанию дыхания под водой
Пилар Рубио, жена защитника "Реала" Серхио Рамоса, установила новый рекорд по задерживанию дыхания под водой.
41-летняя Рубио продержалась 4,08 минуты под водой в программе Pablo Motos. После установления рекорда женщина посвятила рекорд мужу.
"Я тебя поздравляю, моя любовь! Все твои действия - это плод твоей жертвы и страсти к работе. Благодарю тебя, что посвятило достижение мне. Я тобой очень горжусь", - написал Рамос в Instagram.
¡Enhorabuena, mi amor! Porque lo que haces es siempre fruto del esfuerzo, el sacrificio y la pasión por tu trabajo. Gracias por dedicármelo, pero tú te lo mereces más que nadie. Orgulloso de ti siempre, mi vida. TQ @pilarrubio_oficial Always proud of you, my love. ILY #PilarRubio ❤❤
33-летний Рамос и Рубио состоят в отношениях с 2012 года. У них трое сыновей - Серхио-младший, Марко и Алехандро.
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