Жена Рамоса установила рекорд по задерживанию дыхания под водой

Пилар Рубио, жена защитника "Реала" Серхио Рамоса, установила новый рекорд по задерживанию дыхания под водой.

41-летняя Рубио продержалась 4,08 минуты под водой в программе Pablo Motos. После установления рекорда женщина посвятила рекорд мужу.

"Я тебя поздравляю, моя любовь! Все твои действия - это плод твоей жертвы и страсти к работе. Благодарю тебя, что посвятило достижение мне. Я тобой очень горжусь", - написал Рамос в Instagram.

33-летний Рамос и Рубио состоят в отношениях с 2012 года. У них трое сыновей - Серхио-младший, Марко и Алехандро.

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