Жена Рамоса установила рекорд по задерживанию дыхания под водой

Теги серхио рамосреал мадрид

Жена Рамоса установила рекорд по задерживанию дыхания под водой

Пилар Рубио, жена защитника "Реала" Серхио Рамоса, установила новый рекорд по задерживанию дыхания под водой.

41-летняя Рубио продержалась 4,08 минуты под водой в программе Pablo Motos. После установления рекорда женщина посвятила рекорд мужу.

"Я тебя поздравляю, моя любовь! Все твои действия - это плод твоей жертвы и страсти к работе. Благодарю тебя, что посвятило достижение мне. Я тобой очень горжусь", - написал Рамос в Instagram.

33-летний Рамос и Рубио состоят в отношениях с 2012 года. У них трое сыновей - Серхио-младший, Марко и Алехандро.

Не пропустите: "Реал" разорвал контракт с бразильским хавбеком. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Зинченко отказался переходить в "Ювентус"

Зинченко отказался переходить в "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 3 7
2 Севилья Севилья 3 7
3 Леванте Леванте 3 6
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
5 Осасуна Осасуна 3 5
6 Алавес Алавес 3 5
7 Барселона Барселона 3 4
8 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 3 4
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 4
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Бетис Бетис 3 3
14 Хетафе Хетафе 3 2
15 Вильярреал Вильярреал 2 1
16 Гранада Гранада 2 1
17 Эйбар Эйбар 2 1
18 Валенсия Валенсия 2 1
19 Эспаньол Эспаньол 2 1
20 Леганес Леганес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов