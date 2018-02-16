Жена Реброва: "Привет диванным критикам. Хочу порадоваться за мужа"

Теги спартак москваартем ребров

Жена Реброва: "Привет диванным критикам. Хочу порадоваться за мужа"
Екатерина Реброва, супруга вратаря "Спартака" Артема Реброва выразила поддержку своему мужу и обратилась к его критикам.

"Привет всем диванным критикам. Спасибо за ваши "замечательные" комментария и сообщения! И хочу порадоваться за моего мужа, он большой молодец и вместе мы сила", – написала Реброва в своем Instagram.

Напомним, что вчера Ребров крайне неудачно сыграл с "Атлетиком" (1:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

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