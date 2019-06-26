Жена Риксена: "Фернандо не собирается делать эвтаназию!"
Вероника Риксен, жена бывшего полузащитника "Зенита" Фернандо Риксена, опровергла информацию о том, что ее муж намерен добровольно уйти из жизни.
В данный момент Риксен борется с неизлечимой болезнью - боковым амиотрофическим склерозом, которое приводит к параличу и атрофии мышц. Из-за болезни экс-хавбек прикован к постели и потерял способность разговаривать.
"Мне оборвали телефон по этому поводу. И Первый канал звонил, и другие СМИ, уже устала, честно говоря, отвечать. Фернандо не собирается делать эвтаназию, напишите это, если можно, большими жирными буквами. И так сердце разрывается, а тут еще заголовки сплошной чередой: "Решил уйти из жизни". И звонками задалбывают: "Вы что, ему позволите? Да как вы можете?!". Говорят так уверенно, словно 28 числа Фернандо действительно отправит себя на тот свет. "С чего вы взяли?" - спрашиваю. У меня руки с утра тряслись, когда я это читала. Понимаю - рейтинги, клики. Но не планирует муж устраивать прощальную ночь! Человек появится на публике в последний раз, потому что ему реально тяжело находиться пять-семь часов в окружении людей, которые пытаются его потрогать, обнять и сфотографировать. Почему вдруг пресса решила, что речь идёт об эвтаназии - уму непостижимо", - приводят слова Вероники российские СМИ.
42-летний Риксен выступал за "Зенит" с 2006 по 2009 годы. Всего за российский клуб он провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. В составе "Зенита" голландец становился чемпионом и обладателем Кубка России, а также обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Также хавбек выступал за "Фортуну", АЗ, "Рейнджерс" и "Минор". За сборную Нидерландов провел 12 матчей.
Не пропустите: Экс-игрок "Зенита" Риксен поздравил дочь с днем рождения из больницы. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
1
Зобнин рассказал, что не злоупотребляет алкогольными напитками
-
1
В сети появилось фото гостевой формы "Реала" на сезон-2019/20
-
Щенников перенес операцию в связи с переломом лодыжки
-
Жена Риксена: "Фернандо не собирается делать эвтаназию!"
-
2
Ривалдо ответил ван Галу, который критиковал Месси и Неймара
-
"Рубин" расстался с экс-хавбеком "Спартака" Пантелеевым
-
3
Кроос: "Бавария" зря продала меня в "Реал"
-
Гинер предложил позвать в чемпионат России клубы из СНГ
-
Переход Рафиньи из "Барселоны" в "Валенсию" может сорваться
-
Египетский хавбек отчислен из сборной за домогательства к женщинам
-
Кононов прокомментировал переход Романьоли в "Спартак"
-
1
"Эйбар" объявил о переходе воспитанника "Реала"
-
1
"Спартак" может подписать российского вратаря
-
В пыли архивов: вспоминаем 6 самых длинных победных серий в истории футбола
-
ЦСКА потерял Щенникова на три месяца
-
Стала известна стоимость предстоящего трансфера Романьоли в "Спартак"
-
3
Итальянский вратарь объявил о переходе в "Спартак"
-
Дзюба - лучший игрок сезона по версии РФС
-
1
Гинер предложил изменить формат проведения Кубка России
-
Махрез через суд выплатит компенсацию бывшей няне своих детей
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20