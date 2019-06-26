Жена Риксена: "Фернандо не собирается делать эвтаназию!"



Вероника Риксен, жена бывшего полузащитника "Зенита" Фернандо Риксена, опровергла информацию о том, что ее муж намерен добровольно уйти из жизни.

В данный момент Риксен борется с неизлечимой болезнью - боковым амиотрофическим склерозом, которое приводит к параличу и атрофии мышц. Из-за болезни экс-хавбек прикован к постели и потерял способность разговаривать.

"Мне оборвали телефон по этому поводу. И Первый канал звонил, и другие СМИ, уже устала, честно говоря, отвечать. Фернандо не собирается делать эвтаназию, напишите это, если можно, большими жирными буквами. И так сердце разрывается, а тут еще заголовки сплошной чередой: "Решил уйти из жизни". И звонками задалбывают: "Вы что, ему позволите? Да как вы можете?!". Говорят так уверенно, словно 28 числа Фернандо действительно отправит себя на тот свет. "С чего вы взяли?" - спрашиваю. У меня руки с утра тряслись, когда я это читала. Понимаю - рейтинги, клики. Но не планирует муж устраивать прощальную ночь! Человек появится на публике в последний раз, потому что ему реально тяжело находиться пять-семь часов в окружении людей, которые пытаются его потрогать, обнять и сфотографировать. Почему вдруг пресса решила, что речь идёт об эвтаназии - уму непостижимо", - приводят слова Вероники российские СМИ.

42-летний Риксен выступал за "Зенит" с 2006 по 2009 годы. Всего за российский клуб он провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. В составе "Зенита" голландец становился чемпионом и обладателем Кубка России, а также обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Также хавбек выступал за "Фортуну", АЗ, "Рейнджерс" и "Минор". За сборную Нидерландов провел 12 матчей.

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