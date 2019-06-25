Жена Риксена поблагодарила фанатов "Зенита" за поддержку ее мужа

Жена экс-игрока "Зенита" Фернандо Риксена Вероника поблагодарила болельщиков сине-бело-голубых за поддержку ее мужа.

Напомним, фанаты сделали граффити с надписью "Никогда не сдавайся, Фернандо" и зажгли файеры.

В своем инстаграме она выставила благодарственный пост.

Напомним, что с 2013 года 42-летний голландец болеет боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Поэтому он записывал свое обращение из хосписа с помощью устройства, генерирующего речь.

Риксен защищал цвета "Зенита" с 2006 по 2009 год. В составе клуба он становился чемпионом России, обладателем суперкубка страны, а также Кубка и Суперкубка УЕФА.

Не пропустите: "Дерби Каунти" официально дал разрешение "Челси" на переговоры с | http://soccernews.ru