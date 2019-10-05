Жена руководителя селекционного отдела ЦСКА извинилась за матерную критику Гончаренко

Людмила Дюкова, жена руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова, принесла извинения за свои комментарии в соцсетях в адрес главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

Накануне женщина обрушилась с критикой на наставника армейцев, используя среди прочего и ненормативную лексику.

"Хочу внести ясность по поводу ситуации, которая была так яро подхвачена и раздута всеми СМИ. Мне очень стыдно за то, что произошло. За то, что я позволила себе поддаться провокации и вступить в переписку с человеком, которого я даже не знаю. За то, что я позволила себе так неподобающе комментировать ситуацию вокруг моего любимого клуба, болельщиком которого я являюсь уже более 25 лет, а также ставить под сомнение достижения главного тренера нашей команды.

Всё это было исключительно женскими эмоциями на фоне результата матча ЛЕ. Все мы живые люди, и склонны совершать ошибки. Хочу извиниться перед Виктором Михайловичем, моим мужем и руководством футбольного клуба ЦСКА за сложившуюся ситуацию. Я не хотела никому навредить", - написала Дюкова в фейсбуке.

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