Жена руководителя селекционного отдела ЦСКА жестко раскритиковала Гончаренко

Жена руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме раскритиковала главного тренера красно-синих Виктора Гончаренко после матча 2-го тура Лиги Европы с "Эспаньолом" (0:2).

По мнению девушки, тренер в прошлом сезоне допустил много ошибок и упустил весь сезон.

"Меня он никогда не радовал. *** (просрал) прошлый сезон полностью. А сейчас выезжает на ошибках соперников. Пацаны все хоть и неизвестные, но все в порядке. И он принимает решения, когда пацаны, которые в порядке, тупо проседают по лавкам, потому что играть он ставит по личному отношению, а не по боевой готовности", - написала Людмила.

Отметим, что после этого поста на Дюкову обрушился негатив со стороны болельщиков ЦСКА, из-за которого ей пришлось закрыть страницу в соцсети.

Напомним, что у ЦСКА 0 баллов и последнее место в турнирной таблице группы H в Лиге Европы.

В чемпионате России "армейцы" занимают лидирующую позицию.

Не пропустите: У Лэй благодаря голу в ворота ЦСКА стал автором уникального достижения| http://soccernews.ru