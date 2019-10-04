Жена руководителя селекционного отдела ЦСКА жестко раскритиковала Гончаренко

Теги цска москвавиктор гончаренко

Жена руководителя селекционного отдела ЦСКА жестко раскритиковала Гончаренко

Жена руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме раскритиковала главного тренера красно-синих Виктора Гончаренко после матча 2-го тура Лиги Европы с "Эспаньолом" (0:2).

По мнению девушки, тренер в прошлом сезоне допустил много ошибок и упустил весь сезон.

"Меня он никогда не радовал. *** (просрал) прошлый сезон полностью. А сейчас выезжает на ошибках соперников. Пацаны все хоть и неизвестные, но все в порядке. И он принимает решения, когда пацаны, которые в порядке, тупо проседают по лавкам, потому что играть он ставит по личному отношению, а не по боевой готовности", - написала Людмила.

Отметим, что после этого поста на Дюкову обрушился негатив со стороны болельщиков ЦСКА, из-за которого ей пришлось закрыть страницу в соцсети.

Напомним, что у ЦСКА 0 баллов и последнее место в турнирной таблице группы H в Лиге Европы.

В чемпионате России "армейцы" занимают лидирующую позицию.

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