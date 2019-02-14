Жена Руни принуждает футболиста к лечению от алкоголизма

Колин Руни, супруга нападающего "Ди Си Юнайтед" Уэйна Руни, принуждает футболиста к лечению от алкоголизма, сообщает The Sun.

По сведениям издания, возлюбленная звёздного форварда поставила ему ультиматум - реабилитация от алкоголизма или развод.

Отметим, что пара находится в браке с июня 2008 года. У них четверо сыновей.

33-летний Руни перебрался в "Ди Си Юнайтед" летом 2018 года. В составе американской команды он забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.

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