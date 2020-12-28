Жена Семака: "Из-за матери решила, что мне нужно искать либо инвалида, либо алкоголика, либо болящего"

Анна Семак, супруга наставника питерского "Зенита" Сергея Семака, рассказала, что из-за влияния своей матери она едва не совершила ошибку в личной жизни.

"Мама выбрала очень интересную тактику для того, чтобы подольше сохранить моё благоразумие и целомудрие. Она очень боялась, что я вырасту и стану актрисой или моделью. Поэтому она решила внушить мне, что я очень некрасивая. Она думала, что это сработает и меня никуда не занесёт.

А сработало это совершенно по-другому. Я искренне поверила в это и решила: раз я такая некрасивая, значит, мне нужно искать либо инвалида, либо алкоголика, либо болящего [больного], чтобы он очень сильно обрадовался, что я с ним, и относился ко мне по-человечески. Поэтому все мои первые опыты любви... Это были какие-то очень странные люди", - поведала Анна Семак.

У пары Семаков пятеро общих детей. Также они воспитывают дочь Анны от первого брака и приёмную дочь. Кроме того, у Сергея есть сын от первого брака.

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