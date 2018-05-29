Жена Семака косвенно подтвердила назначение мужа главным тренером "Зенита"

Теги уфазенит санкт-петербургсергей семак

Жена Семака косвенно подтвердила назначение мужа главным тренером "Зенита"

Анна Семак, жена главного тренера "Уфы" Сергея Семака, косвенно подтвердила, что её муж в ближайшее время возглавит "Зенит".

Девушка опубликовала в инстаграме фотографию из Санкт-Петербурга с подписью: "Наконец-то дома".

Ранее стало известно, что Семак будет назначен наставником "Зенита" во вторник вечером. | http://soccernews.ru

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