Жена Семака косвенно подтвердила назначение мужа главным тренером "Зенита"

Анна Семак, жена главного тренера "Уфы" Сергея Семака, косвенно подтвердила, что её муж в ближайшее время возглавит "Зенит".

Девушка опубликовала в инстаграме фотографию из Санкт-Петербурга с подписью: "Наконец-то дома".

Ранее стало известно, что Семак будет назначен наставником "Зенита" во вторник вечером. | http://soccernews.ru