Жена Семака: "Мой папа спал в гробу"
Анна Семак, супруга наставника питерского "Зенита" Сергея Семака, рассказала о своём отце.
"Мой папа - классик при жизни. По его нотам поёт весь православный мир. Во всех церквях, монастырях. В Европе, в Америке. Когда я с папой приезжаю в какой-нибудь монастырь, я чувствую себя суперзвездой, потому что с ним начинают все фотографироваться, все его узнают.
Его путь был аскетичным, очень интересным. Путь его воцерковления. Он встретил на своём пути отца Кирилла (Павлова). Как неофит, в какой-то момент он немножко увлёкся: спал в гробу. Всё моё детство прошло в церкви. Все мои друзья детства стали священниками, матушками. Мой папа - как с византийской иконы. Со строгим ликом, с бородой. Все мои друзья его ужасно боялись", - поведала Анна Семак.
Отец жены тренера "Зенита" - композитор Геннадий Лапаев. Сейчас он управляет хором в Вознесенском кафедральном соборе Твери.
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