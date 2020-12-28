Жена Семака: "Мой папа спал в гробу"

Анна Семак, супруга наставника питерского "Зенита" Сергея Семака, рассказала о своём отце.

"Мой папа - классик при жизни. По его нотам поёт весь православный мир. Во всех церквях, монастырях. В Европе, в Америке. Когда я с папой приезжаю в какой-нибудь монастырь, я чувствую себя суперзвездой, потому что с ним начинают все фотографироваться, все его узнают.

Его путь был аскетичным, очень интересным. Путь его воцерковления. Он встретил на своём пути отца Кирилла (Павлова). Как неофит, в какой-то момент он немножко увлёкся: спал в гробу. Всё моё детство прошло в церкви. Все мои друзья детства стали священниками, матушками. Мой папа - как с византийской иконы. Со строгим ликом, с бородой. Все мои друзья его ужасно боялись", - поведала Анна Семак.

Отец жены тренера "Зенита" - композитор Геннадий Лапаев. Сейчас он управляет хором в Вознесенском кафедральном соборе Твери.

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