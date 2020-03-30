Жена Семака назвала мужа легендой

Анна Семак, жена главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака, рассказала, что она считает живой легендой своего мужа.

"Живая легенда" могу сказать про своего мужа. Точно в нем не ошибусь", - написала Анна Семак в сториз своего Instagram.

Также девушка сообщила, что она готова завести еще несколько детей.

"Я здраво оцениваю свои ресурсы. Надеюсь, моего эмоционального и физического здоровья хватит еще на троих-четверых", - добавила супруга наставника.

Напомним, что в данный момент чета Семак воспитывает восьмерых детей.

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