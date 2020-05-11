Жена Семака - о муже: "Он все время делает мне больно"

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Жена Семака - о муже: "Он все время делает мне больно"

Анна Семак, жена главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака, рассказала об отношениях с супругом. 

"Он все время делает мне больно, пытаясь обнять или прижать, когда я меньше всего этого жду, каждый раз случайно попадая пальцами под ребра или в другое чувствительное место. Я в ответ на это издаю протяжный стон. Он хохочет.

Я могу заснуть только с открытым окном, а он любит тепло. Он обожает подолгу ходить пешком, а я отовсюду пытаюсь вызвать Uber. Я могу потеряться в незнакомом городе, он нет. Он долго и старательно все взвешивает, я принимаю решения мгновенно. Поэтому я довольно часто жалею о содеянном, а он почти никогда.

В семье я "злой полицейский", он добрый. Несмотря на то, что злой полицейский запрещает искать защиты у доброго, дети идут поплакаться доброму тайно, пока злой полицейский спит. Я вскипаю за секунду и выражения, которые говорю в порыве гнева, вполне могли бы войти в лексический словарь самых мощных, изощренных ругательств на русском языке (без применения ненормативной лексики). Чтобы вывести его из себя надо сильно постараться, но до ругательных выражений дело, скорее всего, так и не дойдет. Через полчаса я искренне удивляюсь, почему все вокруг с такими кислыми лицами, ведь меня уже давно отпустило", - написала Анна Семак на своей странице в Instagram.

Анна и Сергей женаты с 2008 года. У них трое общих детей. Также у Семака есть ребенок от первого брака, у Анны трое своих детей. Кроме того, пара удочерить девочку-инвалида. Ранее Анна неоднократно заявляла о желании усыновить темнокожего ребенка.

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Какая же долбанутая барышня.

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