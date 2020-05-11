Жена Семака - о муже: "Он все время делает мне больно"
Анна Семак, жена главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака, рассказала об отношениях с супругом.
"Он все время делает мне больно, пытаясь обнять или прижать, когда я меньше всего этого жду, каждый раз случайно попадая пальцами под ребра или в другое чувствительное место. Я в ответ на это издаю протяжный стон. Он хохочет.
Я могу заснуть только с открытым окном, а он любит тепло. Он обожает подолгу ходить пешком, а я отовсюду пытаюсь вызвать Uber. Я могу потеряться в незнакомом городе, он нет. Он долго и старательно все взвешивает, я принимаю решения мгновенно. Поэтому я довольно часто жалею о содеянном, а он почти никогда.
В семье я "злой полицейский", он добрый. Несмотря на то, что злой полицейский запрещает искать защиты у доброго, дети идут поплакаться доброму тайно, пока злой полицейский спит. Я вскипаю за секунду и выражения, которые говорю в порыве гнева, вполне могли бы войти в лексический словарь самых мощных, изощренных ругательств на русском языке (без применения ненормативной лексики). Чтобы вывести его из себя надо сильно постараться, но до ругательных выражений дело, скорее всего, так и не дойдет. Через полчаса я искренне удивляюсь, почему все вокруг с такими кислыми лицами, ведь меня уже давно отпустило", - написала Анна Семак на своей странице в Instagram.
Анна и Сергей женаты с 2008 года. У них трое общих детей. Также у Семака есть ребенок от первого брака, у Анны трое своих детей. Кроме того, пара удочерить девочку-инвалида. Ранее Анна неоднократно заявляла о желании усыновить темнокожего ребенка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20