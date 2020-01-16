Жена Семака обвинила подписчика в расизме

Жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака Анна обвинила подписчика в инстаграме в расизме.



Ранее девушка в соцсети написала, что хочет усыновить четверых африканских детей. Один из подписчиков написал: "Нахрена черномазых берёшь? Русских ребят нет, что ли?".

В ответ Анна написала: "Когда осознаёшь, что такие люди, как автор этого вопроса, живут среди нас, становится очень больно за Россию. Большинство людей даже не осознают, что они расисты - пренебрежительное отношение к людям других рас у них в крови".



Отметим, что на данный момент пара воспитывает восьмерых детей.

Ранее Семак заявляла о желании усыновить в Африке минимум четверых детей.

"Зенит" после 19 туров РПЛ занимает 1 место в турнирной таблице.

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