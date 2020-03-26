Жена Семака объяснила, почему не поддерживает панику из-за коронавируса

Жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака Анна в своем инстаграме высказалась по поводу пандемии коронавируса.

"Я не поддерживаю панику. Я призываю осознанную часть населения оставаться дома, чтобы миллионы людей на планете, потерявшие работу, побыстрее вернулись на свои места и не зависели от разрушающих жизнь обстоятельств.

Не надо примерять на себе чужие судьбы. Ваша история будет совершенно иной. Думать не только о себе - вот что важнее", - написала девушка.

Напомним, РПЛ приостановлена до 10 апреля.

По последним данным, в России зафиксировано 840 случаев заболевания коронавирусом. 38 человек уже выздоровело. Зарегистрировано 2 смерти.

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