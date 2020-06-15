Жена Семака поделилась мнением об изменениях в мире

Супруга главного тренера "Зенита" Сергея Семака Анна в инстаграме написала пост по поводу ситуации в мире.

"Если бы меня попросили назвать всего одно, самое важное слово в арсенале современного человека, я бы, не задумываясь ни секунды, ответила - адекватность.

Мир медленно, но верно сходит с ума, находясь во власти сценаристов настоящего и будущего времени. Даже то, что раньше казалось абсурдом, сегодня становится нормой. Джоан Роулинг выдвинули обвинение в разделении гендерной идентичности. "Какая неслыханная дерзость!" - подхватила толпа.

Помню, как выбирала трусы для мужа в сувенирном магазине музея Гугенхайм, в Нью-Йорке. Одна модель была сшита как мужская, но без привычного шва спереди, пришлось уточнить у продавца, на кого она рассчитана. Меня пристыдили: "Who cares about gender?!"

Сегодня, мы пересекаем рубеж, за которым адекватность и рассудительность остаются последним оплотом сохранения идентичности нравственной. Мы так легко соглашаемся с тем, во что нас заставляют верить. Иногда даже не хочется думать - проще принять чужую удобную точку зрения и выдать за свою.

Медиа каналы работают без сна и отдыха, любой самый невероятный по степени абсурда вброс, имеет все шансы найти широкий отклик в обществе. Анализировать информацию, отделяя свет от тьмы, правду от лжи, в бешеном темпе жизни становится некогда.

Я против расизма - это очевидный факт. Я за правду, добро и свет. Я против бездумного, слепого поклонения золотому тельцу, выбирая которого человек становится заложником системы - удобным, толерантным откровенному злу, неизлечимо зависимым. Против подмены понятий, лицемерия и пустоты, которая за всем этим следует.

Потеряв нравственную идентичность, адекватность и способность мыслить аналитически, доверяя сердцу, мы потеряем контроль над своей жизнью, но самое печальное - навсегда потеряем себя, свою свободу и мир в душе", - написала девушка в соцсети.

Напомним, по всеми миру сейчас проходят акции протеста под лозунгом Black Lives Matter.

25 мая темнокожий мужчина Джордж Флойд был задержан полицейскими Миннеаполиса. Его повалили на землю и один из полицейских прижал ему шею коленом и продержал в таком положении несколько минут. Видео задержания попало в интернет. Мужчина скончался в больнице.

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