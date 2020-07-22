Жена Семака покаталась на моторной лодке по Неве со своими друзьями

Теги зенит санкт-петербургсергей семак

Жена Семака покаталась на моторной лодке по Неве со своими друзьями

Супруга главного тренера "Зенита" Сергея Семака Анна станцевала на моторной лодке со своими друзьями.

Во время речной прогулки 38-летняя девушка станцевала по песню Starlight в исполнении группы Muse. В инстаграме и твиттере Анна выставила ряд видео с прогулки.

Ранее жена Семака рассказала, что тренер жертвует половину заработка малоимущим.

 Напомним, по итогам текущего сезоне "Зенит" досрочно стал чемпионом России второй раз подряд.

Не пропустите: Семак подвел итоги матча 1/2 Кубка России "Зенита" со "Спартаком"| http://soccernews.ru
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