Жена Семака покаталась на моторной лодке по Неве со своими друзьями

Супруга главного тренера "Зенита" Сергея Семака Анна станцевала на моторной лодке со своими друзьями.

Во время речной прогулки 38-летняя девушка станцевала по песню Starlight в исполнении группы Muse. В инстаграме и твиттере Анна выставила ряд видео с прогулки.

Ранее жена Семака рассказала, что тренер жертвует половину заработка малоимущим.

Напомним, по итогам текущего сезоне "Зенит" досрочно стал чемпионом России второй раз подряд.

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