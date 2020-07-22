Жена Семака покаталась на моторной лодке по Неве со своими друзьями
Супруга главного тренера "Зенита" Сергея Семака Анна станцевала на моторной лодке со своими друзьями.
Во время речной прогулки 38-летняя девушка станцевала по песню Starlight в исполнении группы Muse. В инстаграме и твиттере Анна выставила ряд видео с прогулки.
July 22, 2020
Ранее жена Семака рассказала, что тренер жертвует половину заработка малоимущим.
Напомним, по итогам текущего сезоне "Зенит" досрочно стал чемпионом России второй раз подряд.
Не пропустите: Семак подвел итоги матча 1/2 Кубка России "Зенита" со "Спартаком"| http://soccernews.ru
главное
-
Стало известно, за сколько ЦСКА готов отпустить Влашича
-
France Football решил отменить Золотой Мяч в 2020 году! Рассказываем о 4 футболистах, которые больше всего проиграли от такого решения
-
Сетьен решил предоставить отдых игрокам "Барселоны" недельный отдых перед ЛЧ
-
Уткин прокомментировал высказывания жены Семака о финансирования "Зенита"
-
Главные новости дня: 21 июля
Лента новостей
-
Клопп: "Сегодня закончится 30-летнее ожидание. Это наш момент, и мы заслужили его"
-
Семак встретится с Миллером о возвращении Кокорина в "Зенит"
-
Жена Семака покаталась на моторной лодке по Неве со своими друзьями
-
Ковач хочет видеть в "Монако" Йовича и Костича
-
Стало известно, за сколько ЦСКА готов отпустить Влашича
-
Игнашевич раскритиковал игроков "Торпедо" за игру с "Казанкой"
-
France Football решил отменить Золотой Мяч в 2020 году! Рассказываем о 4 футболистах, которые больше всего проиграли от такого решения
-
Сетьен решил предоставить отдых игрокам "Барселоны" недельный отдых перед ЛЧ
-
Уткин прокомментировал высказывания жены Семака о финансирования "Зенита"
-
Глушаков отреагировал на новое фото футболистки ЦСКА Коваленко
-
Экс-тренер "Ростова" Балахнин высказался о предстоящем матче команды с "Зенитом"
-
Гайч высказался о своем предстоящем переходе в ЦСКА
-
Болельщики ПСЖ попрощались с Тиаго Силвой
-
Пиоли рад продлению контракта с "Миланом"
-
Нигматуллин ярко высказался о наставнике "Локомотива" Николиче
-
Ибрагимович прокомментировал продление контракта с Пиоли
-
1
Главные новости дня: 21 июля
-
1
"Спартак" намерен избавиться от Мирзова
-
1
"Он пeрнул мозгом в лужу": Арбитр Федотов раскритиковал Кашшаи
-
1
"Милан" продлил контракт с Пиоли
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22